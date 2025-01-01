Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der gesunde Kranke

SAT.1Staffel 10Folge 159
Der gesunde Kranke

Der gesunde KrankeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 159: Der gesunde Kranke

22 Min.Ab 12

Ecki Zander mimt den Todkranken und lässt sich von seiner besorgten Frau Renate fürstlich umsorgen. Als die außer Haus ist, macht sich der Frührentner an Schülerin Tina heran. Kurz darauf wird Ecki erstickt und seine Lüge gelüftet.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen