Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Der gesunde Kranke
22 Min.Ab 12
Ecki Zander mimt den Todkranken und lässt sich von seiner besorgten Frau Renate fürstlich umsorgen. Als die außer Haus ist, macht sich der Frührentner an Schülerin Tina heran. Kurz darauf wird Ecki erstickt und seine Lüge gelüftet.
