Folge 161: Spiel mit den Frauen
22 Min.Ab 12
Mathias Lotz verlässt Frau und Kind, um mit der viel jüngeren Nadja zusammen zu sein. Als Mathias erschlagen auf dem Parkplatz des Beachvolleyballplatzes gefunden wird, gehen die Kommissare davon aus, dass dem Sonnyboy sein Spiel mit den Frauen zum Verhängnis geworden ist.
Alle 13 Staffeln und Folgen
