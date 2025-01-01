Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Undankbar
22 Min.Ab 12
Kurz bevor die 78-jährige Sieglinde Weide zu ihrem Sohn und dessen Frau ziehen soll, stürzt sie die Treppe hinab und stirbt. Wollte Rita Weide nicht mit ihrer Schwiegermutter unter einem Dach leben oder hatte sich die eigensinnige, alte Dame noch andere Feinde gemacht?
