Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein anderes Leben

SAT.1Staffel 10Folge 21
Folge 21: Ein anderes Leben

22 Min.Ab 12

Ein Unbekannter schlägt die Prostituierte Denise Petzold brutal zusammen und schneidet ihr die Haare ab. Die Vorgehensweise passt zu dem ehemaligen Serientäter Hajo Görtz, der mittlerweile ein neues Leben begonnen hat. Doch als er unter Verdacht gerät, brennen bei ihm alle Sicherungen durch und Conny Niedrigs Leben scheint in großer Gefahr ...

SAT.1
