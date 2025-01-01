Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Namen des Vaters

SAT.1Staffel 10Folge 25
Folge 25: Im Namen des Vaters

22 Min.Ab 12

Nach einem Candle-Light-Dinner wird Bernie Kuhnt von seiner Affäre brutal überwältigt und gefesselt. Jenny Wilk scheint fest entschlossen, den Kommissar zu töten. Aber warum? Für Conny Niedrig und ihre Kollegen beginnt ein quälender Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
