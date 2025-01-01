Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 30
Folge 30: Der stille Wunsch

22 Min.Ab 12

Kurz nachdem die 17-jährige Lena Jessen zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Vater trifft, wird dieser brutal zusammengeschlagen und fällt ins Koma. Wird er überleben? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt die Familie?

SAT.1
