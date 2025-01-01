Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Der stille Wunsch
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem die 17-jährige Lena Jessen zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Vater trifft, wird dieser brutal zusammengeschlagen und fällt ins Koma. Wird er überleben? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt die Familie?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1