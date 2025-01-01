Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 31
22 Min.Ab 12

Die Bretter, die die Welt bedeuten - für Sascha Ullrich, Sänger der Band "Gagged Hearts", bedeuten sie den Tod. Der 21-Jährige wird brutal aufgeschlitzt. Wer setzte dem Traum des jungen Künstlers ein so bestialisches Ende?

