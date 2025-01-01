Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Tödliche Überraschung
22 Min.Ab 12
Endlich schwanger - Andrea Stein will ihrem Mann Markus diese freudige Botschaft überbringen, doch der wird erdrosselt in einem kleinen Waldstück gefunden. Wer hat den werdenden Vater auf dem Gewissen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf eine unglaubliche Wahrheit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
