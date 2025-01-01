Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der doppelte Dieter

SAT.1Staffel 10Folge 39
Der doppelte Dieter

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Der doppelte Dieter

22 Min.Ab 12

Dieter Bohlen wird auf einer Autobahntoilette brutal niedergeschlagen und verliert sein Gedächtnis. Bald schon wird klar, dass es sich nicht um den echten Bohlen, sondern um einen Doppelgänger handelt. Dann wird eine alte Frau auf gleiche Weise brutal angegriffen - und stirbt ...

