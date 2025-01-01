Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Gescheitert
22 Min.Ab 12
Amoklauf im Jugendamt: Die verzweifelte Mutter Marina Neumann nimmt eine Sachbearbeiterin und eine Schwangere als Geisel. Ihre Forderung: das Sorgerecht für ihre Tochter Hanna. Können die Kommissare ein Blutbad verhindern?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1