Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Arabische Nächte
22 Min.Ab 12
Die sexy Kunstlehrerin Carlotta Haas trennt sich von dem Tunesier Karim Navid. Wenig später wird sie brutal erstochen, aber von wem? Der Verlassene hatte auf eine Zukunft in Deutschland gehofft, und unter Schülern und Lehrern zeigt sich nur Neid und Missgunst ...
