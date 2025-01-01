Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amir auf Abwegen

SAT.1Staffel 10Folge 49
Folge 49: Amir auf Abwegen

22 Min.Ab 12

Die 28-jährige Kim Klein wird erstochen in ihrem Haus aufgefunden. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer als Escort-Dame arbeitete und mit ihren Kunden Sex hatte - ein ganz normaler Fall, bis plötzlich der KTU-Mitarbeiter Amir Malik unter Verdacht gerät.

SAT.1
