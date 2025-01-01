Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Einmal Wien und zurück
22 Min.Ab 12
Zwei verliebte Niederländer trampen durch Europa, doch in Duisburg endet die Reise in einem Horrortrip. Mischa von Dorseln wird brutal getötet, während seine Frau fliehen kann. Um den mordenden Truckfahrer aufzuhalten, kommt Hilfe aus Österreich ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
