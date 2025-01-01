Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Tod vereint

SAT.1Staffel 10Folge 55
Im Tod vereint

Folge 55: Im Tod vereint

22 Min.Ab 12

Als das Ehepaar Zocher tot aufgefunden wird, deuten erste Indizien auf eine Tötung mit anschließendem Suizid hin. Doch der Tatort ist eine Täuschung - genauso wie die Ehe der Zochers, die eine Spur aus Hass und Verbitterung hinterlässt ...

