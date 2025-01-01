Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Fesselnde Leidenschaft
22 Min.Ab 12
Sabrina Concetto verschwindet spurlos. Ihr Ehemann Silvio meldet sie erst vier Tage später als vermisst. Aber warum? Für die Kommissare beginnt eine fieberhafte Suche, doch mit jeder Sekunde schwindet die Hoffnung, die 29-Jährige lebend zu finden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1