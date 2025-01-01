Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kraftlos

SAT.1Staffel 10Folge 62
Kraftlos

Folge 62: Kraftlos

22 Min.Ab 12

Zum Leben verdammt: Die einst so glückliche Mia Schneider verliert durch einen schweren Verkehrsunfall ihre gesamte Lebensfreude. Drei Jahre später wird der Unfallverursacher, Student Markus Reul, tot in einem Straßengraben aufgefunden ...

SAT.1
