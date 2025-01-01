Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Verbotene Liebe
22 Min.Ab 12
Kurz nachdem Sonja Meier erfährt, dass ihr Freund eigentlich ihr Halbbruder ist, wird ihr Vater Eric Sauder vergiftet. Die Kommissare stoßen auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit - und während eine Familie langsam zerbricht, tappt der Mörder in die Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1