Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Hör auf zu lügen
22 Min.Ab 12
Der verheiratete Andre Hille wird tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Alles sieht nach einer Liebesnacht aus - allerdings nicht mit seiner Frau. Die Ermittlungen ziehen sich durch ein Leben voller Lügen und ergeben, dass es für den Ehebrecher nicht nur eine Frau gab ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1