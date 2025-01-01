Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Treu wie ein Hund
22 Min.Ab 12
Als Patrick Lins erschlagen in einem Park gefunden wird, stoßen die Kommissare auf weitere Morde - die Opfer sind Hunde. Auf der Suche nach den Tätern ermitteln die Kommissare in einer Welt, in der weder Liebe und Treue noch das Leben eines Hundes etwas wert sind ...
