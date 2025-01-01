Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Atemlos
22 Min.Ab 12
Lotta, das Nesthäkchen der Familie Johann, wird vergewaltigt. Markus Zettler, der Freund ihrer älteren Schwester, soll der Täter sein. Doch drei Tage später wird er tot aufgefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. War Markus wirklich ein Vergewaltiger? Und musste er deswegen sterben?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1