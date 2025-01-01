Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Die geerbten Kinder
22 Min.Ab 12
Seit Barbara Neumann die Kinder ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen hat, herrscht Krieg in der Familie. Dann stirbt Paul, der leibliche Sohn der Neumanns unter mysteriösen Umständen. Stecken seine Stiefgeschwister dahinter? Ziehkind July ist seit der Tat jedenfalls spurlos verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1