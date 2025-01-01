Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der faule Apfel

SAT.1Staffel 11Folge 109
Folge 109: Der faule Apfel

22 Min.Ab 12

Meike und Diana sind beste Freundinnen, bis Meike anfängt, mit Dianas älteren Bruder zu flirten. Diea ist sauer, doch zur Krise kommt es erst, als Meike plötzlich behauptet, vergewaltigt worden zu sein. Und zwar von Dianas Bruder. Zwischen den Freundinnen und ihren Familien ist nichts mehr, wie es war.

SAT.1
