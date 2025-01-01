Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Der zweifelnde Vater
23 Min.Ab 12
Max Rot zweifelt an seiner Vaterschaft. Als der beste Freund seiner Frau bewusstlos aufgefunden wird, gerät er selbst unter Verdacht. Die Kommissare ermitteln zwischen verletzten Gefühlen, ausgenutztem Vertrauen und blinder Geschwisterliebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
