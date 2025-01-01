Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Weggebügelt

SAT.1Staffel 11Folge 111
Weggebügelt

WeggebügeltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 111: Weggebügelt

23 Min.Ab 12

Uwe Clotten lässt seine Ehefrau sitzen, um mit der Ehefrau seines Sohnes durchzubrennen. Kurz darauf wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kommissare stehen einer Familie gegenüber, die durch die Liebe zweier Menschen zerrüttet wurde.

