Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Mein Kind lebt!
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Lisa Mommsen ist seit fünf Jahren spurlos verschwunden. Von dem Mädchen fehlt jede Spur, bis eine Unbekannte Anfang-Zwanzigjährige tot aufgefunden wird. DNA Spuren an ihrem Körper weisen auf Lisa Mommsen. Lebt das Mädchen noch?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1