Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Hol mich hier raus!
23 Min.Ab 12
Unschuldig im Knast - Die 16-jährige Sofia sitzt wegen Drogenschmuggels im türkischen Gefängnis. Sofias verzweifelte Mutter Angela beschuldigt ihren drogenabhängigen Stiefsohn Julian. Als Julian vom Balkon stürzt, stellt sich die Frage, welches Familienmitglied wirklich unter dem Druck zerbrach ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1