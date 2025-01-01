Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 119: Papa, ich bin schwul
23 Min.Ab 12
Der 19-jährige Paul Hahn entdeckt, dass er homosexuell ist, was sein Leben völlig durcheinander wirbelt. Sein Vater wirft ihn raus, sein Freund betrügt ihn mit einem anderen. Notgedrungen kommt Paul bei Ex-Freundin Corinna unter, die noch immer nicht versteht, warum Paul sie verlassen hat. Dann ertränkt ein Unbekannter Pauls Ex Kai Blum im eigenen Badewasser ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1