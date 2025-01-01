Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Amoklauf in der Bank

SAT.1Staffel 11Folge 125
Amoklauf in der Bank

Amoklauf in der BankJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 125: Amoklauf in der Bank

23 Min.Ab 12

Bei einem Banktermin rastet Matthias Seifert plötzlich aus, bedroht Mitarbeiter und nimmt Geiseln. Für die Kommissare ist Seiferts Verhalten völlig unberechenbar, er stellt keine Forderungen und es zählt nur noch, eine Eskalation zu verhindern. Denn auch ein Kind befindet sich in der Gewalt des Amokläufers.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen