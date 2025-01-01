Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ex-Freund treibt Mutter in den Wahnsinn

SAT.1Staffel 11Folge 131
Ex-Freund treibt Mutter in den Wahnsinn

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 131: Ex-Freund treibt Mutter in den Wahnsinn

23 Min.Ab 12

Als ihr gewalttätiger Ex-Freund Denis Müller aus dem Gefängnis entlassen wird, kehrt für Anna Walden die Angst zurück. Sie ist sich sicher, dass er Rache will und dabei auch vor ihrer neuen Familie keinen Halt macht. Bald gibt es ein erstes Opfer - und Denis ist unauffindbar. Können die Kommissare seinen Feldzug aufhalten?

