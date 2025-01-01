In die Internetfalle gegangenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 134: In die Internetfalle gegangen
22 Min.Ab 12
Mutter Ulrike Stein ist fassungslos, als Tochter Lilly beim Chatten Fotos ihrer Brüste verschickt. Ist Lillys Chatpartner wirklich ein Teenie - oder ein gefährlicher Krimineller? Dann verschwindet Lilly plötzlich. Wird sie dem Täter direkt in die Arme laufen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
