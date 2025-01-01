Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Mein Mann ist eine Frau
Erst greift Gerd Schuhmann ohne Erklärung einen Mann in Frauenkleidern an und schlägt ihn krankenhausreif, dann wird er selbst schwer verletzt im Keller eines seiner Mietshäuser gefunden. Diesmal trägt er selbst Frauenkleider. In seiner Familie treffen die Kommissare nur auf Unverständnis. War Gerd etwa auch ein Cross-Dresser und war das etwa der Grund warum der Familienvater fast getötet wurde?
