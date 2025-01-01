Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wo ist Julian?

SAT.1 Staffel 11 Folge 143
Wo ist Julian?

Wo ist Julian?Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 143: Wo ist Julian?

22 Min. Ab 12

Der 16-jährige Julian Schröder wird von seinen Schulkameraden gemobbt. Er weigert sich die Täter zu nennen. Als im Internet ein Video von ihm auftaucht, dass ihn küssend mit einem anderen Jungen zeigt, verschwindet Julian und seine Mutter macht sich große Sorgen. Was hat Julian vor?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

