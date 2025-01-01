Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Teenie-Mobbing
22 Min.Ab 12
Als Isabelle Lux verpasst, ihren kleinen Bruder von der Schule abzuholen, stürzt der die Treppe der Rheinbrücke hinab und verletzt sich schwer. Wurde Tobi gestoßen oder war es ein Unfall? Der Junge schwebt in Lebensgefahr und alte Familienwunden reißen wieder auf.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
