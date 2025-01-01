Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lehrer wird Opfer eines Sprengstoffanschlags

SAT.1Staffel 11Folge 152
Lehrer wird Opfer eines Sprengstoffanschlags

Lehrer wird Opfer eines SprengstoffanschlagsJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 152: Lehrer wird Opfer eines Sprengstoffanschlags

23 Min.Ab 12

Ein Unbekannter wirft einen Sprengsatz ins Haus des Lehrers Georg Lammers. Die Tätersuche gestaltet sich schwierig, denn Lammers scheint ein beliebter Lehrer zu sein. Hat die Tat mit dem leicht bekleideten Mädchen zu tun, das Lammers zur Tatzeit besuchte? Zumindest seine Ehefrau kocht vor Wut.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen