Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbt

SAT.1Staffel 11Folge 154
Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbt

Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 154: Übergewichtige wird am Arbeitsplatz gemobbt

23 Min.Ab 12

Svenja Wagner ist stark übergewichtig und wird in ihrer Firma gemobbt. Nachdem sie wie jeden Morgen ihr erdnussfreies Müsli essen will, bekommt sie einen heftigen allergischen Schock, da im Müsli Erdnüsse enthalten waren. Wer hat Svenjas Müsli manipuliert? War Neid das leitende Motiv des Täters?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen