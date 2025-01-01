Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem MannJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Überforderte Hausfrau flüchtet vor aggressivem Mann
22 Min.Ab 12
Vera Theil sieht an der Supermarktkasse rot. Sie schlägt die Kassiererin und bedroht die Kunden und Angestellten. Die Ermittler finden schnell raus, dass Vera mit den Nerven am Ende ist. Sie ist mit Haushalt, Kindern und kaputter Ehe überfordert. Plötzlich verschwindet sie. Ist sie vor ihrem Alltag geflohen oder wollte ihr Mann sie loswerden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1