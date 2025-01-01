Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Geisterschiff
22 Min.Ab 12
Ein herrenloses Boot und Spuren eines Kampfes sorgen für eine großräumige Suchaktion der Duisburger Polizei. Schnell ziehen die Taucher die Leiche einer jungen Frau aus dem Fluss. Wer hat die junge Pia Happel auf dem Gewissen? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1