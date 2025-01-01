Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ohne Bewährung

SAT.1Staffel 11Folge 38
Ohne Bewährung

Folge 38: Ohne Bewährung

22 Min.Ab 12

Gefährliche Freiheit - nur einen Tag nach ihrer Haftentlassung wird Karin Meier Opfer eines Mordanschlags. Während die Kommissare den Täter suchen, kämpft die verletzte Mutter auf der Intensivstation nicht nur um ihr Leben, sondern auch um ihre Ehe und die Liebe ihres Kindes ...

