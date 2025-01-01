Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 47
23 Min.Ab 12

In der Nachbarschaft ist der Teufel los: Erst stirbt Katze Rikki und dann, ein Haus weiter, Detlef Strunz. Haben die Nachbarn etwas damit zu tun? Die Kommissare ermitteln. Dabei kommt ein dunkles Geheimnis über Detlef ans Licht ...

SAT.1
