Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Besessen von dir
22 Min.Ab 12
Als Tini Engels spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf der Suche nach dem Täter tappen die Kommissare im Dunkeln und stoßen immer wieder auf die verzweifelte Frage, ob sie Tini noch lebend finden können.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
