Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 57
Folge 57: Ein Haus voller Liebe

23 Min.Ab 12

Während die Kommissare in einem tragischen Todesfall innerhalb einer Patchwork Familie ermitteln, steht Bernie Kuhnt unerwartet auf der Straße. Ein Wasserrohrbruch führt dazu, dass er bei seinen Kollegen Unterschlupf suchen muss. Doch Bernies vorübergehende Heimatlosigkeit führt zu einigen Missverständnissen und einer Ehekrise im Hause Niedrig.

SAT.1
