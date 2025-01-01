Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Ein Streit zu viel
22 Min.Ab 12
Jutta und Volker Wendling tragen ihren Dauerstreit auf dem Rücken ihrer Tochter aus. Erst als die 16-jährige Ela spurlos verschwindet, wachen die Eltern endlich auf. Doch ist es bereits zu spät?
