Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Weg vom Fenster
22 Min.Ab 12
Ute Krupp wird in ihrer Wohnung erstochen. In ihrer ganzen Nachbarschaft verhasst, hatte die Ordnungsfanatikerin selbst Stress mit ihrer Tochter Jenny und ihrem Ex-Mann Holger Krupp. Doch ins Visier gerät nicht nur die Familie, sondern ein ganzer Häuserblock. Wer ist wirklich der Drachentöter?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
