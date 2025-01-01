Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Eiskalte Verführung
25 Min.Ab 12
Die Tänzerin Jenny Sommer will auf dem Junggesellenabschied ihres Ex-Freundes Kai Hauser strippen, um ihn so zurückzugewinnen. Doch jemand verschließt die Kiste, in der Jenny auf ihren Auftritt wartet, und Jenny erstickt qualvoll.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1