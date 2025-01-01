Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wenn Kinder Eltern werden

SAT.1Staffel 11Folge 77
Wenn Kinder Eltern werden

Wenn Kinder Eltern werdenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 77: Wenn Kinder Eltern werden

23 Min.Ab 12

Der 17-jährige Josep Lucas wird erstochen aufgefunden und hinterlässt ein Kind und seine 16-jährige schwangere Freundin Kelly. Doch Kelly war nicht das einzige Mädchen in Joseps Leben. Musste er deswegen sterben?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen