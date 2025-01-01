Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Oma allein zu Haus
23 Min.Ab 12
Hildegard ist 74 Jahre alt und sehnt sich nach Gesellschaft. Als ihr Enkel aus heiterem Himmel anruft, ist die Freude groß. Er braucht dringend Geld, und sie gibt es ihm gerne. Dabei merkt sie jedoch nicht, dass sie betrogen wird. Was will ihr Enkel mit all dem Ersparten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1