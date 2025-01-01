Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Babyblues

SAT.1Staffel 13Folge 23
Folge 23: Babyblues

23 Min.Ab 12

Baby über Bord - Die zwei Monate alte Cheyenne verschwindet spurlos aus einer Duisburger Babyklappe. Wo ist das Kind? Die leibliche Mutter war mit dem Kind überfordert. Sie beteuert, dass sie ihr Baby nicht zurückgeholt hat. Ist Cheyenne in Lebensgefahr?

SAT.1
