Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Dachschaden
23 Min.Ab 12
Tödliche Schwarzarbeit - Eine unbekannte, männliche Leiche wird im Duisburger Wald gefunden. Die Kommissare finden rasch heraus, dass es sich offenbar um einen polnischen Schwarzarbeiter handelte, dessen jüngerer Bruder offenbar auf Rache sinnt. Oder hat er selbst etwas mit der Tat zu tun?
