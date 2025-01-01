Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Mai Thai
23 Min.Ab 12
Volles Programm - Die Thailänderin Mai Sanya wird erstickt in einer Massagekabine aufgefunden. Schnell wird klar, dass sie nicht die ist, die sie vorgab zu sein. Wurde ihr ihr Geheimnis zum Verhängnis? Oder steckt was ein anderes Motiv hinter der Tötung?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
