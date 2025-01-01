Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Heißgeliebt
23 Min.Ab 12
Bei lebendigem Leib verbrannt - Lina hält die krankhafte Eifersucht ihres Freundes Timo nicht mehr aus. Als das Model die Beziehung beendet, rastet der 28-jährige aus und steckt die bildhübsche Frau in Brand. Lina überlebt mit schwersten Brandverletzungen und von Timo fehlt jede Spur.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1